woensdag 3 januari 2024 om 09:43

Remco Evenepoel verkent alvast gravelwegen van belangrijke Touretappe

Remco Evenepoel zal in de zomer van 2024 zijn debuut maken in de Tour de France. De Belg van Soudal Quick-Step laat in aanloop naar de Ronde van Frankrijk niets aan het toeval over en dus besloot hij in de laatste dagen van 2023 al enkele Tourritten te verkennen.

Evenepoel verbleef net voor het nieuwe jaar met zijn ploegmaat Louis Vervaeke, ploegleider Klaas Lodewyck, mecaniciens Nicolas Coosemans en Dario Kloeck en verzorger David Geeroms in Frankrijk, om alvast enkele Touretappes te verkennen.

Evenepoel en zijn entourage verkenden de zevende, achtste én negende rit van de 111e Tour de France. De zevende etappe is een individuele beproeving tegen de klok dwars door de Bourgogne, rit acht is een overgangsetappe naar Colombey-les-Deux-Eglises en de negende etappe is dan weer de gevreesde gravelrit in en rond Troyes.

Remco Evenepoel is already trying the gravel sectors, that will be included in the 2024 Tour de France stage. pic.twitter.com/zyYlfyRxvS — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) December 29, 2023

Evenepoel heeft zijn definitieve wedstrijdprogramma nog niet uit de doeken gedaan en de 23-jarige renner wil ook nog niet verklappen waar hij herbegint. De verwachting is echter dat hij in de Volta ao Algarve (14-18 februari) weer een rugnummer zal opspelden. “Wat ik wel kan zeggen, is dat ik voor Luik geen enkele hoogtestage zal afwerken. Het wordt een seizoen met weinig wedstrijden”, liet hij vorige maand nog weten aan Het Nieuwsblad.

“Vanaf mei, in de opbouw naar de Tour en de Spelen, zal ik niet meer thuis zijn en hoogtestages afwisselen met wedstrijden. Dus wil ik voor Luik zoveel als mogelijk in mijn Spaanse basis doorbrengen, dicht bij de familie. Ik kan er goed bergop trainen, het is er makkelijker om met de tijdritfiets kilometers te maken. En vooral, het zal me mentaal fris houden. Ik wil met een fris en leeg hoofd aan mijn voorbereiding op de Tour beginnen.”