Remco Evenepoel toont goede benen met winst in openingsrit Ronde van Valencia

Remco Evenepoel heeft de eerste rit van de Ronde van Valencia gewonnen. Na een lastige finale wist de Belg aan het langste eind te trekken. Aleksandr Vlasov en Pavel Sivakov eindigde mee op het podium.

De eerste dag in de Ronde van Valencia 2022 was onmiddellijk een zware dag met maar liefst 2900 hoogtemeters. 166,7 kilometer met verschillende beklimmingen stonden op het programma. Na een goede 20 kilometer in de etappe wist de ontsnapping van de dag zich los te wrikken uit het peloton. De kopgroep bestond uit Joan Bou (Euskaltel), Jesús Ezquerra (Burgos BH), David González (Caja Rural), Benjamin King (Human Powered) en Iván Moreno (Kern Pharma). Het peloton liet begaan en de kopgroep reed al snel een dikke vijf minuten weg.

In het peloton was het Movistar dat zich aan kop zette, het Spaanse team rijdt in de Ronde van Valencia met onder meer Enric Mas en Alejandro Valverde in hun selectie. Tijdens de steile beklimming van de Alto de Costur (3 km aan 8,7%) snoepte het peloton een minuut van de achterstand. Vervolgens reed het peloton verder richting de volgende beklimming, de El Remolcador (9,9 km aan 3,6%). Met nog 70 kilometer te gaan werd deze beklimming zoals verwacht geen scherprechter, maar de voorsprong van de koplopers daalde wel.

Koplopers ingelopen

Met nog 32 kilometer op het menu werden de koplopers ingerekend. Het was nog steeds Movistar dat aan kop reed, ze bepaalden de hele dag het tempo. Het peloton werd vervolgens opgeschrikt door een valpartij. Onder andere Casper Pedersen en Tobias Lund Andresen van Team DSM waren betrokken. Even later koos Xabier Mikel Azparren van Euskaltel het hazenpad, maar hij werd gegrepen in het zicht van de tussensprint. Die tussensprint werd gewonnen door Matej Mohoric, Ryan Gibbons en Aleksandr Vlasov eindigden tweede en derde.

Het peloton reed verder op het golvende terrein in Spanje, en werd weer opgeschrikt door een valpartij. Marc Soler, Juan Ayuso en Nans Peters waren de voornaamste slachtoffers. Met nog 15 kilometer te gaan kregen we voor het eerst Remco Evenepoel in beeld te zien. Yves Lampaert gooide het tempo de lucht in en nam Evenepoel mee in zijn zog.

Machtsvertoon van Evenepoel

Via een kleine afdaling reed het peloton onder leiding van de Belgische ploeg richting de Torralba del Pinar (4,6 km aan 7,2%), de laatste beklimming van de dag. Op acht kilometer van de aankomst begon de weg terug een beetje op te lopen, dat was het signaal voor Jan Tratnik en Dylan Teuns van Bahrain Victorious om de kop over te nemen. De overname was snel te zien aan de achterkant van het peloton, waar de deur wagenwijd openstond.

Antwan Tolhoek opende op vijf kilometer van de streep de debatten. Het was echter Evenepoel die de beste benen had op de Torralba del Pinar. De Belg reed snel weg, achter hem probeerde Vlasov het gat niet te groot te laten worden. Met nog een kilometer te gaan had de renner van Quick-Step Alpha Vinyl een vijftiental seconden voorsprong op Vlasov. Evenepoel kwam overtuigend binnen als eerste, Vlasov en Sivakov mochten mee op het podium. De Belg is ook de eerste leider.