Remco Evenepoel tevreden over rentree: “Gevoel onderweg was heel goed”

Een geslaagde rentree voor Remco Evenepoel in de Elfstedenronde. Hij maakte in de eendagswedstrijd weer zijn eerste koerskilometers sinds het verlaten van de Giro d’Italia. In dienst van Mark Cavendish werkte hij met succes aan het vertrouwen. “In een koers als deze kun je het gevoel en het gewring het beste aanleren”, vertelt hij aan WielerFlits.

We hebben het hem nog niet ontzettend vaak zien doen, maar in de Elfstedenronde was het werkendag voor Evenepoel. En ook die rol ging hem goed af. “Ik heb me geamuseerd, dat is het belangrijkste”, steekt hij na de finish van wal.”

Een dagje knechten beviel Evenepoel goed, zo zegt hij: “Het is een keer iets anders, maar ik heb er wel echt van genoten. Ze reden van voren vrij snel, dus het was zaak om de voorsprong niet heel groot te laten worden. Op een bepaald moment waren wij even niet mee aan het rijden en dan ging het rap naar een minuut of vier. Toen moest er doorgereden worden. Het was een goede dag vandaag, enkel jammer dat we net niet gewonnen hebben.”

Durven

Op de kasseien bewees Evenepoel ook zijn mannetje te kunnen staan. “Ja, toch wel. Het is een zaak van durven, hè. Ik denk dat ik in de Giro veel heb bijgeleerd qua durven en wringen. Ik moet gewoon na de val een bepaalde schakel in mijn hoofd durven uitschakelen die zegt dat ik moet inhouden en opletten. Dat heb ik vandaag toch wel kunnen doen. In functie van is dat iets gemakkelijker natuurlijk, maar toch… Ik werk er hard aan en in een koers als deze kun je het gevoel en het gewring het beste aanleren.”

“Het gevoel onderweg was heel goed”, concludeert het jonge goudhaantje van Deceuninck-Quick-Step. Positief met het oog op de Baloise Belgium Tour en het BK Tijdrijden, de twee volgende wedstrijden op zijn programma. “De elleboog en de pols zijn weer heel goed. Ik leg dagelijks ijs op mijn knie om ontstekingen tegen te gaan. Geen pijntjes, enkel lege benen op het einde (lacht).”

“Er zijn nog bepaalde pistes die we kunnen nemen op weg naar Tokio, maar eerst en vooral moet ik gewoon koersritme, explosiviteit en al dat soort zaken terugvinden. Daar zijn we goed mee bezig. Of ik nog op hoogtestage ga zal op een later moment beslist worden.”

Baloise Belgium Tour

Maar eerst gaat het vizier op de Ronde van België. Evenepoel twijfelt of hij in deze wedstrijd zijn titel kan verdedigen. “Het parcours is niet heel lastig. Ik denk dat mannen als Yves Lampaert en Davide Ballerini toch ook grote kansen hebben. Natuurlijk is er die tijdrit. Die is niet technisch, veel rechtdoor en dat ligt mij wel.”

“Het zal vooral zaak zijn om de eerste rit veilig door te komen. Het doel die dag is om met niemand tijd te verliezen, maar mocht ik me dan niet super voelen ga ik terug werken zoals vandaag. Het is in ieder geval altijd leuk om in België te koersen. Je hebt er net iets meer fans langs de kant, dat maakt het alleen maar fijn.”