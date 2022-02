Remco Evenepoel: “Tegen het einde van de gravelsector werden de benen moe”

Remco Evenepoel moest in de derde etappe van de Ronde van Valencia afstand doen van zijn gele trui. Alle inspanningen op de zware laatste klim eisten hun tol en de Belg van Quick-Step Alpha Vinyl moest de koppositie in het klassement afstaan aan Aleksandr Vlasov.

Volgens Evenepoel won met Vlasov de beste man in koers. “Dat is wel duidelijk. Aleksandr was niet alleen vandaag sterk, maar ook in de eerste etappe. De koers was eigenlijk mooi, met een fraai parcours, dus chapeau aan de organisatoren daarvoor. Maar toen besloten ze om de renners over zulke kleine weggetjes te sturen met veel losse stenen, ondanks dat ze voor de wedstrijd hadden gezegd dat die weg waren.”

De Belg vond de etappe en de slotklim eigenlijk al wel zo zwaar, dat de gravelstrook niet nodig was. “Het leek op een mountainbike-sector, maar ik kan niet zeggen dat dat de reden is dat ik zoveel tijd verloor, het is gewoon dat Aleksandr sterker was. Ik voelde me goed vandaag, maar tegen het einde van de gravelstrook begon ik te voelen dat de benen moe werden. Voor mij was de etappe een kilometer te lang.”

Evenepoel is nu de nieuwe nummer twee in het klassement, op 32 seconden van Vlasov. “Tweede staan in het klassement is nog altijd een goed resultaat. Ik kijk er nu naar uit om Fabio (Jakobsen, red.) te helpen in de resterende vlakke etappes.”