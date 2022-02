Remco Evenepoel: “Steile hellingen zijn nog een vraagteken”

Remco Evenepoel sprak in algemene zin over een ‘perfecte start’ van zijn seizoen. In de voorbije Ronde van Valencia won de 22-jarige renner een etappe en het jongerenklassement en eindigde hij als tweede in het algemeen klassement. “Het is een beetje jammer dat ik vrijdag in de laatste kilometer het geel verloor.”

Evenepoel kon vrijdag aanvankelijk goed mee op de Alto Antenas del Maigmó, de laatste klim van de derde etappe, maar op een kilometer van de finish was het op. “Dat is geen schande”, vertelt hij in gesprek met Het Nieuwsblad. “Anderzijds, steile hellingen als die van vrijdag, dat is nog een vraagteken. Wanneer ben ik er een keer niet doorgezakt? In Portugal twee jaar geleden, toen we op Malhão aankwamen in de Ronde van de Algarve die ik won.”

De klim naar Malhão was echter nog geen drie kilometer lang, terwijl het op de Alto Antenas del Maigmó bijna tien kilometer lang klimmen was. De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl heeft het al een paar keer moeilijk gehad op zulke beklimmingen en haalt ook de Monte Zoncolan aan, die hij vorig jaar omhoog reed bij zijn debuut in de Giro d’Italia. “Dan was ik de hele tijd mee, tot het heel steil werd. Daar zijn nog vraagtekens rond. Dat moeten we nog ontdekken.”

Er is werk aan de winkel, is de conclusie. “Aan die steile hellingen gaan we nog moeten werken, want in het Baskenland, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik krijg je die ook. Ik denk dat als ik in topvorm ben, 110 procent, dat ik die hindernissen gemakkelijker moet overleven.”