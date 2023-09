woensdag 13 september 2023 om 18:48

Remco Evenepoel spreekt voorkeur uit: “Het zou heel mooi zijn als Kuss wint”

“Het is heel sterk natuurlijk, maar veel heb ik er niet van gezien”, vertelt de drager van de bergtrui. “Jumbo-Visma is de enige ploeg die verdient om deze Vuelta te winnen. Het maakt niet uit met wie, maar het zou wel heel mooi zijn mocht het met Kuss zijn. Dan hebben ze met drie verschillende renners een grote ronde gewonnen dit jaar. Het zal sowieso nog heel spannend worden tussen die drie.”

Voor Evenepoel zelf bleef hij bij het sprokkelen van bergpunten. De Belg vernam al snel dat de etappe winnen lastig zou worden. “Kuss vertelde me voor de start van de rit dat Jumbo-Visma vandaag wilde controleren en ik heb meteen doorgegeven in de radio dat ik puur mee ging voor de punten op de eerste twee beklimmingen”, liet hij weten aan Sporza.

Op de Angliru zelf was het op ruim vijf kilometer gedaan voor Evenepoel. Het is maar de vraag of hij zover was gekomen zonder de hulp van zijn ploeggenoot, die hij dan ook uitgebreid bedankt. “Ik wist sowieso dat het met mijn voorsprong onmogelijk zou geweest zijn om te winnen. Een dikke pluim wel op de hoed van Cattaneo, dankzij hem pak ik twee keer de tien punten.”

Maar wat mogen we morgen dan verwachten? Evenepoel windt er geen doekjes om. “Ik verwacht dat de vlucht het morgen wel zal halen, maar misschien zit ik er niet eens in. Ik denk dat Jumbo dat ook zo zal willen. Morgen ga ik dus nog eens volle bak. Daarna volgt een snipperdag en zaterdag wil ik het slim aanpakken vanuit de groep van de favorieten.”