Remco Evenepoel sluit 2022 in schoonheid af met nieuwe prijs

Remco Evenepoel blijft maar winnen. De Belgische renner heeft in extremis nog een prijs gewonnen in 2022, die van Belg van het Jaar. De lezers en kijkers van HLN en VTM konden voor die prijs stemmen. “Dit is echt heel speciaal”, reageerde Evenepoel.

Evenepoel haalde het voor Camille (artieste), de vrijwilligers voor Oekraïne, Stromae (artiest) en Dirk De Wachter (psychiater). De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl, vanaf 1 januari Soudal-Quick-Step, haalde het met een ruime voorsprong.

“Ik vind dit eigenlijk wel heel speciaal”, vertelde Evenepoel aan VTM. “Belg van het Jaar worden is mooi, ik ben fier om Belg te zijn. Om dan de nummer één van je land te zijn, is echt speciaal. Het is een verhaal van letterlijk en figuurlijk heel diep zitten tot waar ik nu sta. Het gaat over mentaliteit, veerkracht en doorzettingsvermogen.”