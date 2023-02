Remco Evenepoel slaat eerste slag in UAE Tour: “Mooi om mee te beginnen”

Soudal-Quick-Step mag zich de grote winnaar noemen van de openingsetappe van de UAE Tour. De Belgische formatie zag niet alleen Tim Merlier naar de zege sprinten, wereldkampioen Remco Evenepoel deed in al het waaiergeweld een uitstekende zaak voor het algemeen klassement.

Evenepoel en Merlier waren in de laatste dertig kilometer de aanstichters van de kopgroep van een dertiental renners, op een moment dat een hergroepering op de loer lag. De koplopers wisten in de daaropvolgende kilometers al snel meer dan een minuut uit te lopen. Het achtervolgende peloton kwam uiteindelijk op 51 seconden van ritwinnaar Merlier over de finish, en dus hebben veel klassementsrenners al flink wat tijd goed te maken op (met name) Evenepoel.

De klassementskopman van Soudal-Quick-Step was na afloop uiteraard erg tevreden over zijn koers. “Het klassement al in een plooi? Goh ja, dat is relatief, hè. Een minuut, dat is mooi om mee te beginnen. Dat is top”, citeert Het Nieuwsblad. “We hebben alle mannen van UAE al achtergelaten, zij zullen dan wellicht heel geprikkeld aan de bergritten starten. Maar wij zijn meteen met z’n drieën (Evenepoel, Merlier en Bert Van Lerberghe, red.) volop doorgereden met oog op het klassement, dus niet om energie te sparen in het achterhoofd.”

Lees meer: Merlier klopt Ewan na fotofinish in UAE Tour, Evenepoel en Bilbao slaan slag in waaiers

Evenepoel was de hele dag goed bij de pinken, en liet zich dus niet verrassen in het waaiergeweld. “Van kilometer nul reed ik voorop. We wisten dat het een nerveuze start zou worden. Ik mocht vooraan starten doordat we als laatste de ploegpresentatie hadden. Dat bleek uiteindelijk wel een voordeel, al duurde het wel even voordat we weg waren. Het was even vervelend dat het tegenwind was, want zo kwamen de anderen terug. Voor ons was het niet slecht omdat we al snel een tweede waaier wilden opzetten. Dat bleek de goeie waaier.”

In het algemeen klassement heeft Evenepoel dus al een mooie voorsprong op enkele rivalen. Zo volgen Adam Yates, Tom Gloag, Jay Vine en Emanuel Buchmann al op een minuut van de Belg. Pello Bilbao en Luke Plapp wisten de schifting wel te overleven en doen dus nog altijd volop mee om de eindoverwinning.