Remco Evenepoel showt regenboogtrui dit najaar (ook) in Frankrijk

Het grote doel van Remco Evenepoel dit najaar is de Vuelta a España, maar kersverse wereldkampioen tijdrijden zal ook na de Spaanse ronde nog in actie komen. Dat hij de Ronde van Lombardije zal betwisten, was al bekend. Maar Het Laatste Nieuws meldt nu dat Evenepoel ook van start gaat in de Chrono des Nations.

De Chrono des Nations (1.1) staat zondag 15 oktober op het programma, ruim een week na de Ronde van Lombardije (zaterdag 7 oktober). Evenepoel reed de tijdrit in het Franse Les Herbiers al twee keer eerder. In 2018 ging hij met de overwinning aan de haal bij de junioren, in 2021 moest hij genoegen nemen met een vijfde plaats bij de profs. De voorbije twee jaar ging de zege naar Stefan Küng.

Wanneer zien we de regenboogtrui van Evenepoel?

Evenepoel rijdt dit seizoen nog drie ritten tegen de klok. In de Vuelta a España zitten twee tijdritten: de grote ronde begint met een ploegentijdrit, de tiende etappe betreft een individuele tijdrit. In de ploegentijdrit draagt de wereldkampioen individuele tijdrit de regenboogtrui niet. Omdat de kans bestaat dat Evenepoel na negen ritten een leiderstrui in zijn bezit heeft, kan het bovendien zo zijn dat hij zijn trui tijdens de Vuelta helemaal niet kan laten zien. In dat geval moet hij wachten tot de Chrono des Nations.

