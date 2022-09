Remco Evenepoel schrijft wielerhistorie: “Iedereen mag heel trots zijn”

Remco Evenepoel kan het nog niet geloven. Na 44 jaar heeft België er een winnaar van een grote ronde bij. De jonge Belg hield zich overeind in de slotrit en volgt Primoz Roglic op als Vuelta-winnaar. “Nu gaan we echt genieten.”

Evenepoel had zijn zege gisteren al zo goed als binnen, maar kon nog niet achterover leunen. “Nu komt het echt binnen, het is officieel. Gisteren voelden we al wel dat we er waren, maar je moet de race ook afmaken. We hebben er zoveel van genoten als we konden, maar nu gaan we echt genieten. Het is ongelooflijk mooi om het podium te delen met mij ploegmaats. Dit is de eerste grote ronde voor het team, laten we hopen dat er meer komen.”

De slotrit was bij vlagen chaotisch, dus was het oppassen geblazen voor de rodetruidrager. “Er was geen tijd om na te denken, met ieder rondje werd het nerveuzer. Dat was niet zo leuk, maar we hebben het overleefd.”

De jonge Belg is zich bewust van de geschiedenis die hij geschreven heeft. “Het is historisch. Historie voor het team, voor mij land en voor mij. Ik ben er zeker van dat iedereen heel trots mag zijn.”

Vaak was er kritiek op Evenepoel. Er werd getwijfeld of hij wel goed genoeg was om een grote ronde te winnen. “Ik ben hier nu in mijn rode trui”, pareert Evenepoel de kritiek. “Dit is goed voor mijn vertrouwen. We gaan nu alles terugkijken en analyseren. Dat nemen we mee naar andere rondes. Mijn droom is om alle drie de grote rondes te winnen.”

