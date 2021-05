Remco Evenepoel: “Roze veroveren was niet het grootste doel”

Het was lang wachten op een reactie van Remco Evenepoel na de zesde etappe richting San Giacomo. Pas na drie uur liep er in de whatsapp-groep van Deceuninck-Quick-Step een reactie binnen van de jonge Belg. “De roze trui veroveren was niet het grootste doel”, aldus Evenepoel.

Aan de finish was Evenepoel niet bereid om de pers te woord te staan, net als zijn ploegleider Klaas Lodewyck. De kopman van Deceuninck-Quick-Step was net vierde geworden in de verregende bergetappe naar San Giacomo, in het spoor van Egan Bernal en Dan Martin. De Colombiaan en Ier wisten zo nog een paar bonificatieseconden mee te graaien.

Na het opmaken van het algemeen klassement bleek Evenepoel elf seconden tekort te komen om de roze trui over te nemen van Alessandro De Marchi. Attila Valter wist in de laatste kilometers de schade te beperken en zo het felbegeerde kleinood te veroveren. Kon Evenepoel niet harder in de laatste honderden meters? Of heeft hij nu nog geen interesse in La Maglia Rosa?

‘Perfecte situatie’

Evenepoel zelf hield zich na de finish wat op de vlakte, al liet hij wel doorschemeren dat hij nu nog niet echt interesse heeft in de roze trui. “Ik zag tijdens de etappe heel erg af vanwege de kou en de regen, maar op de slotklim was ik heel erg blij met het gevoel. Ik werd in de finale goed ondersteund door mijn ploegmaats. We begonnen met vijf of zes renners aan de voet van de slotklim.”

“Ik kon de hele tijd rekenen op mijn teamgenoten en werd er telkens op geattendeerd om te blijven eten en drinken. De slotklim leek misschien niet zo zwaar, maar werd door de weersomstandigheden wel een stuk lastiger. Gelukkig beschikte ik over de juiste energie. Het was aan het einde een perfecte situatie”, besluit de nummer twee in het voorlopige klassement.