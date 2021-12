Remco Evenepoel: “Ronde van België winnen bracht een winnaarsgevoel terug”

Dat Remco Evenepoel in juni de Baloise Belgium Tour voor de tweede keer in zijn carrière op zijn naam schreef, voelde als een grote opluchting. Dat vertelt de 21-jarige klassementsrenner op de website van zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step.

“Na een lange blessure en een lange weg terug, was het heel speciaal om weer te winnen, om te weten dat ik weer in de buurt kwam van mijn oude niveau”, zegt Evenepoel, die in de Giro d’Italia zijn comeback maakte na zijn zware val in de Ronde van Lombardije van 2020. Na een val verliet hij de eerste Grote Ronde van het seizoen vroegtijdig, maar een week na zijn terugkeer in koers in de Elfstedenronde won hij de Baloise Belgium Tour. “Winnen was een grote opluchting. Het was ook een bevestiging van het harde werk dat ik had verricht en de steun die ik van de ploeg had gekregen. Iets waar ik erg dankbaar voor was en ben.”

De jonge Belg herinnert zich dat de ronde begon met een hete, zware etappe. “Maar de jongens deden prachtig werk en brachten me op het juiste moment op de juiste plaats. Toen ik merkte dat sommige concurrenten last hadden, besloot ik aan te vallen en het peloton te breken, wat goed uitpakte. Ik won die dag niet, maar ik slaagde erin om tijd te winnen. Toen kwam de tijdrit en mijn eerste overwinning van het jaar. Dat ik die op eigen boden behaalde, maakte alles nog specialer. Het enige jammere van die dag is dat Yves (Lampaert, red.) niet samen met mij op de eerste trede van het podium kon staan, want ook hij was erg sterk en zou de zege verdiend hebben.”

De dagen daarna werd Evenepoel uit de wind gehouden door zijn ploeggenoten. “Ze zorgden dat er niets zou gebeuren in de resterende lastige etappes, en dat maakte alles makkelijker. Ik hoefde alleen maar op te letten en mijn ploegmaats te volgen. Tijdens die week kon iedereen opnieuw de Wolfpack-mentaliteit zien. We vochten hard en we werkten hard, altijd gelovend in onszelf. Deze eindoverwinning bracht een winnaarsgevoel terug dat ik sinds de Ronde van Polen van vorig jaar had gemist en gaf een belangrijke boost voor het tweede deel van het seizoen”, aldus Evenepoel, die daarna ook de Danmark Rundt, Druivenkoers, Brussels Classic en Coppa Bernocchi won.