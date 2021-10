Remco Evenepoel rekt zijn seizoen met Chrono des Nations

Remco Evenepoel zou eigenlijk een punt achter zijn seizoen zetten na de Ronde van Lombardije, maar de 21-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step voegt toch nog een wedstrijd aan zijn programma toe. Zondag maakt hij voor het eerst in zijn carrière zijn opwachting in de Chrono des Nations.

Volgens teammanager Patrick Lefevere was het de wens van Evenepoel zelf om de 44,5 kilometer lange tijdrit in de Franse Vendée te rijden. “Het was niet de bedoeling, maar wellicht is hem een mooie startpremie geboden. En waarom ook niet, als hij daar nog zin in heeft? Wij sturen gewoon een verzorger en mecanicien mee”, zegt de 66-jarige ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step in Het Nieuwsblad.

De Chrono des Nations staat voor zondag op de kalender. Gezocht wordt naar een opvolger voor de Nederlander Jos van Emden, die in 2019 de Italiaan Filippo Ganna en zijn ploeggenoot Primož Roglič versloeg. Vorig jaar ging de wedstrijd niet door vanwege de coronapandemie.