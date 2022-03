Remco Evenepoel reageert uitgebreid op tijdverlies in Tirreno: “Verrassing voor mij”

Remco Evenepoel heeft ’s ochtends voor de start van de laatste etappe in Tirreno-Adriatico voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn tijdverlies van gisteren. In de bergrit naar Carpegna verloor hij veel tijd, waardoor hij uit de top-10 van het klassement is gezakt. “Ik had niet de dag waar ik op gehoopt had”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Al in de vallei, op zestig kilometer van het einde, voelde ik dat ik zware benen had”, gaat de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl verder. “Ik heb nooit opgegeven, ben altijd blijven proberen om de schade te beperken. Als je ziet met welk sprekend gemak Pogačar wegreed, was hij overduidelijk de beste.”

Zelf finishte Evenepoel, die dus al vroeg moest lossen bij de favorieten, als dertiende op meer dan vier minuten van leider Tadej Pogačar. “Op dit niveau moet je gewoon 100 procent zijn, anders betaal je het cash. Ik zeg niet dat ik in een goeie dag Pogačar had kunnen volgen, maar ik was wel in de achtervolgende groep of het groepje daarachter gefinisht”, is hij overtuigd.

‘Toch wel een teleurstelling’

Evenepoel zoekt ook nog naar de oorzaak van zijn tijdverlies. “Ik had het alleszins niet echt koud, dus daar lag het niet aan. Ik kon wel de nodige power duwen, maar ik kon niet over de limiet gaan. We moeten het nog eens bekijken. Het was wel een verrassing voor mij, want ik had goed gewerkt en lag op schema om op het podium te staan. Het was dus toch wel een teleurstelling. Ik heb sowieso een ‘klopke’ gekregen”, vertelt hij.

Vandaag (zondag) staat de slotrit van Tirreno-Adriatico op het programma. Het is een rit voor sprinters, dus waarschijnlijk zal Evenepoel de ronde eindigen als nummer elf in het eindklassement.