Remco Evenepoel over olympische wegrit: “Het wordt niet simpel want ook Pogacar rijdt mee”

Remco Evenepoel is alweer ruim een week in Japan voor de Olympische Spelen van Tokio. In de tussentijd kon de Belgische medekopman vast wennen aan de omstandigheden en het parcours verkennen dat de renners krijgen voorgeschoteld. “Een mooi parcours voor onze ploeg.”

Evenepoel verschijnt zaterdagnacht om vier uur (zaterdagochtend Japanse tijd) aan de start van de 234 kilometer lange olympische wegwedstrijd over achtereenvolgens Doushi Road, de korte Kagosaka Pass en de eerste grote scherprechter Fuji Sanroku, en de steile Mikuni Pass en voor de tweede keer de Kagosaka Pass in de finale. Goed voor een totaal van 4865 hoogtemeters die moeten worden overwonnen.

De renner van Deceuninck-Quick-Step is vooral heel blij met de Mikuni Pass, de beklimming op 35 kilometer van de finish. “Het is heel lastig”, vertelt hij aan Sporza. “De klim is vrij breed, je ziet niet dat het steil is, maar je voelt het wel. De klim doet me erg denken aan de klim in de Vuelta a Burgos waar ik boven heb gewonnen en in San Sebastián was het ook zo steil. Een goeie Remco moet dat zeker kunnen overwinnen.”

De finale van het WK in Imola is er eigenlijk perfect mee te vergelijken, gaat hij verder. “Als je de afdaling induikt met een x-aantal seconden voorsprong, dan moeten ze rijden vanachter. Er kan dan twijfel sluipen in een achtervolgend groepje want die denken dan ook aan hun podiumplaats. Daar kan de koers gereden zijn want het stuk daarna aan het meer is ook vrij vlak, dat is een tijdrijdersstuk. Die dingen spelen in het voordeel van Van Aert en mij.”

Ook de beklimming van Fuji Sanroku, over de uitloper van de iconische vulkaan Fuji, kan weleens belangrijk zijn. “Zeker met de wind. Dat is ook niet makkelijk want die klim is heel ongelijkmatig. Stel dat er daar al een ploeg het gaspedaal induwt, dan is de finale al opengebroken. Ook het circuit (de finish op het Fuji Speedway-circuit, waar de renners na 171,5 en 189,2 kilometer al eens passeren, red.) is niet vlak. Het is al heel lastig voor we aan het lastigste moeten beginnen.”

Tactisch plan

Nu ook de andere Belgen in Japan zijn, kan hun tactische plan worden gesmeed. “We hebben een ploeg waarmee we twee tactieken kunnen uitspelen. Wout kan wachten tot aan de meet en ik kan proberen om alleen te gaan. Maar het wordt niet simpel want ook Tadej Pogačar rijdt mee, net als Richard Carapaz bijvoorbeeld. Die zullen ook goed zijn. We moeten als Belgen een goed plan hebben en dan denk ik dat we kans op slagen hebben.”