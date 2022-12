Remco Evenepoel over Giro 2023: “Wil minstens een rit winnen, en podium in het klassement”

Remco Evenepoel mikt in de Giro d’Italia 2023 op een podiumplaats in het eindklassement. Dat vertelt de wereldkampioen van Soudal-Quick-Step in het VTM-programma Uw Film van het Jaar. Dit jaar won Evenepoel nog de Vuelta a España, maar beide grote rondes zijn volgens hem niet te vergelijken.

“Ik wil minstens een rit winnen, sowieso. Het liefst is dat een van de drie tijdritten. Daarnaast wil ik ook graag een bergetappe winnen, dat zijn dus eigenlijk al twee ritzeges. En dan mik ik op top-3 in het klassement, een plek op het podium”, vertelt Evenepoel over de Giro van volgend seizoen.

Dat de verwachtingen hoog zijn na zijn Vuelta-zege, dat weet hij. “De Giro is een heel andere wedstrijd. Een heel andere karakteristiek, de bergen in het parcours… Je moet altijd realistisch zijn en ik denk dat het podium halen in een grote ronde al een prachtprestatie is”, vindt hij.

Evenepoel mag ook een groot deel van de selectie samenstellen die hem moet ondersteunen in de Giro d’Italia 2023. Hij mag zes van de acht renners aanwijzen die meegaan naar Italië. “En dan zijn er nog twee plekken die worden gekozen door de ploegleiding en Patrick Lefevere. Ook vanwege de individuele programma’s doorheen het seizoen en ook door te zien wie er het best in past, en wie wil en kan gaan.”

Welke renners Evenepoel gekozen heeft om mee te gaan naar de Giro, is nog niet bekend.

Wedstrijdprogramma Remco EVENEPOEL