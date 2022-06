Remco Evenepoel over BK: “We willen de trui binnen de ploeg houden”

Remco Evenepoel staat vandaag, drie dagen na het veroveren van zijn eerste Belgische tijdrittitel bij de profs, aan de start van de nationale titelstrijd. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl gaat dus voor ‘de dubbel’, al is het biljartvlakke parcours hem niet op het lijf geschreven.

Evenepoel keek vlak voor de start van het BK in West-Vlaanderen vooruit op de koers. “Voor ons is het belangrijkste dat we de trui pakken en binnen onze ploeg houden. De manier waarop, dat maakt niet uit. We zijn sowieso gemotiveerd om de trui binnen Quick-Step Alpha Vinyl te houden. We zullen er alles aan doen om met de ploeg te winnen.”

De 22-jarige Evenepoel is niet meteen een van de topfavorieten voor de driekleur, aangezien het parcours biljartvlak is en dus spek naar de bek van de sprinters. De wind kan echter nog wel een belangrijke rol spelen, zo is Evenepoel van mening. “Als de wind hier al hard blaast, zal dat zeker het geval zijn in De Moeren. Dat kan een cruciale rol spelen.”

Philippe Gilbert was in 2011 de laatste renner die zich in hetzelfde jaar wist te kronen tot Belgisch kampioen tijdrijden én op de weg. Is Evenepoel in staat om dit huzarenstukje te herhalen? “Dat is niet iets waar ik mee bezig ben”, klinkt het.