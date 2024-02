woensdag 7 februari 2024 om 13:08

Remco Evenepoel opent seizoen in Figueira Champions Classic: “Hij wil zeker wat moois laten zien”

In de Figueira Champions Classic van komende zaterdag zijn de meeste ogen gericht op Remco Evenepoel. De 24-jarige Belg begint in de Portugese eendagswedstrijd aan zijn seizoen. En Evenepoel zal zaterdag niet anoniem meerijden, verwacht ploegleider Iljo Keisse.

Dat laat de oud-renner weten op de website van Soudal Quick-Step. De Belgische formatie wist vorig jaar de allereerste editie te winnen van de Figueira Champions Classic, met de ditmaal afwezige Casper Pedersen. “We hebben geweldige herinneringen aan deze wedstrijd”, begint Keisse zijn relaas. “Nu komen we met een andere selectie naar de koers. Remco is natuurlijk onze kopman. Het is zijn eerste wedstrijd van het seizoen, maar hij is zoals altijd gretig en wil zeker wat moois laten zien.”

Evenepoel krijgt zaterdag zeker de kans om zich uit te leven. De wedstrijd zal worden beslist op een lokale omloop, die in de finale vier keer terugkomt. Na de Rua Parque Forestal (2,1 km aan 8%), een klim van de eerste categorie, volgt slechts negen kilometer later een klim van de tweede categorie, Enforca Cães (0,9 km aan 7,3%). Deze klimcombinatie staat dus vier keer op het programma. Na de laatste beklimming is het nog zes kilometer naar de streep.

“Het parcours is, in vergelijking met vorig jaar, wat langer. De lokale ronde is redelijk veeleisend met enkele steile klimmetjes”, vat Keisse het samen. “Daar komt nog eens bij dat de weersvoorspellingen niet al te goed zijn. Dat kan ook nog een stempel drukken op het wedstrijdverloop. We zullen moeten wachten op zaterdag, maar één ding is zeker: we zijn gemotiveerd om er het maximale uit te halen.”

Evenepoel is dus de meest in het oog springende naam, als we de selectie van Soudal Quick-Step erbij pakken. De Belgische kampioen zal in de Figueira Champions Classic voor het eerst samen koersen met Mikel Landa. Mattia Cattaneo, Louis Vervaeke, Pieter Serry, neoprof Warre Vangheluwe en James Knox vervolledigen de selectie.