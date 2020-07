Remco Evenepoel: “Op de limiet, maar als je niets probeert win je niet” donderdag 30 juli 2020 om 17:20

Remco Evenepoel sprak na zijn etappezege op Picón Blanco van een ongelooflijk zware dag. Op weg naar de Picón Blanco weerstond de kopman van Deceuninck-Quick Step de harde wind en nam de paarse leiderstrui over van Felix Großschartner.

“Het was ongelooflijk zwaar, vooral de laatste paar kilometer met de open vlakte en de wind”, zei Evenepoel in het flashinterview na de aankomst. “In de laatste kilometer was het extra zwaar want ik ging al voluit en toen had ik ook nog wind op kop. Maar de wind is voor iedereen hetzelfde, dus ik bleef gewoon doortrappen. Ik hoorde dat mijn voorsprong steeds groter werd, dus dat was goed. En uiteindelijk hield ik het vol tot aan de streep.”

De jonge Belg was ervan overtuigd dat hij dit zonder zijn ploeg Deceuninck-Quick Step nooit had bereikt. “De hele dag hebben mijn ploeggenoten me uit de wind gehouden. Ze vroegen hoe ik me voelde, ze brachten me bidons. Dus veel dank aan het team. We hadden deze etappe goed voorbereid. Het was mijn taak om het af te ronden en dat ik dat deed was ook een dankgebaar naar het team.”

Oortje

Zijn eerste doel was om niet gelost te worden en geen tijd te verliezen. “Op het eind hoorde ik in mijn oortje mijn ploegleider zeggen dat ik iets moest proberen, want hij zei dat ik er op de beelden nog fris uitzag terwijl de anderen aan het afzien waren. Ik zat ook op de limiet, maar als je niets probeert dan win je niet. Ik probeerde en won vandaag. Het was een risico, maar zonder risico’s zul je nooit winnen.”

In het klassement is Evenepoel de nieuwe leider. Hij verdedigt een voorsprong van 18 seconden op George Bennett. Mikel Landa volgt op 32 tellen. “Dit is een droom: ritwinst en de leiding. Nu gaan we proberen de trui vast te houden tot het eind. Morgen wordt een sprintetappe en een dag later is de aankomst weer bergop. De buit is nog niet binnen, er zijn nog twee belangrijke dagen te gaan. Maar ik heb vertrouwen in het team en het team vertrouwen in mij, we zijn goed bezig.”