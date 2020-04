Remco Evenepoel: “Nu met de ploeg een programma samenstellen” woensdag 15 april 2020 om 16:11

Remco Evenepoel is blij dat de Internationale Wielerunie UCI met een nieuwe kalender op de proppen is gekomen. Dit betekent dat de renner van Deceuninck-Quick-Step weer plannen kan maken. “Ik zal nu met de ploeg een programma moeten samenstellen”, zo vertelt Evenepoel op de website van zijn Belgische werkgever.

De UCI heeft tijdens een videoconferentie met andere stakeholders binnen de wielersport een eerste versie van de nieuwe kalender samengesteld. Zo krijgt de Tour de France een nieuwe datum, zal het WK wielrennen worden gehouden op de voorziene data en volgen de Giro d’Italia en Vuelta a España na de mondiale titelstrijd in Zwitserland.

“Ik ben blij dat er nu een plan ligt, ook al moeten we nog enkele maanden wachten”, aldus Evenepoel, die zich normaal gesproken zal richten op onder meer het WK tijdrijden. “Ik zal nu natuurlijk met de ploeg moeten praten. We zullen samen met een programma komen. Het ziet er nu beter uit. Het is mooi om te zien dat alle historische wedstrijden doorgaan.”

Reacties Alaphilippe en Lefevere

Evenepoel was niet de enige renner van Deceuninck-Quick-Step die reageerde op het nieuws. Julian Alaphilippe, die vorig jaar nog twee weken de gele trui droeg, kijkt tevreden naar de nieuwe kalender. “Ik zie dat wedstrijden als de Tour, het WK en de monumenten doorgaan. Er is licht aan het einde van de tunnel. Dat is goed voor de moraal, een extra zetje om nog harder te trainen.”

Teambaas Patrick Lefevere laat ook zijn licht schijnen op de plannen van de UCI. “Ik ben blij dat we nu min of meer een kalender hebben met alle grote evenementen. Sommige andere wedstrijden zullen waarschijnlijk begin augustus plaatsvinden, dit geeft renners de kans om in een goede vorm aan de start te verschijnen van de Tour. Dat laatste is ook zeer belangrijk.”