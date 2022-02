Remco Evenepoel na overwinning: “Ik wist dat ik goed was”

Remco Evenepoel is goed aan zijn seizoen begonnen. De Belg won de eerste rit in de Ronde van Valencia. Op de laatste beklimming van de dag reed hij de tegenstand vlot uit de wielen.

De 22-jarige renner reed op de Torralba del Pinar de tegenstand vlotjes uit de wielen. Aleksandr Vlasov was de enige die in de buurt kon blijven van de Belg, al bedroeg zijn achterstand aan de finish toch zestien seconden.

“Het is fantastisch om zo mijn seizoen te beginnen. De ploeg had vertrouwen in mij op deze aankomst. Het team heeft me goed afgezet. Ik viel aan op het zwaarste punt van de klim, we wisten dat ik vanaf dat punt alles kon geven tot aan de finish. Het was zeker zwaar, maar ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken met een mooie voorsprong. De rest van de Ronde wordt zo iets makkelijker voor ons”, aldus Evenepoel na afloop in het flashinterview.

“Morgen kunnen we weer winnen met Fabio (Jakobsen, red.), vrijdag is het weer aan mij.” Verder gaf Evenepoel nog wat commentaar over zijn seizoen in 2021. “Vorig jaar moest ik met veel twijfels beginnen aan mijn seizoen, nu kan ik direct koersen op mijn beste niveau. Ik wist dat ik goed was en de ploeg wist het ook. Op de trainingen van de laatste weken kon ik mijn beste waarden voorleggen. Ik hoop dat het team nu vertrokken is, dit is de eerste overwinning voor ons dit jaar”, sloot de Belg af.