Remco Evenepoel na nieuwe solo: “Ik denk dat ik stilaan terug ben”

Remco Evenepoel rondde vandaag een solo af van 60 kilometer in de Druivenkoers Overijse. De Belg van Deceuninck-Quick-Step reed weg vanuit een elitegroepje en werd niet meer teruggepakt. “Het was immens lastig”, zei hij direct na zijn zege in het flashinterview.

“Het plan van het team om de boel open te gooien bleek de juiste zet (op zo’n 70 km. van het eind, red.). Toen Julian Alaphilippe aanging, kon ik er nog maar net aan blijven hangen’’, aldus de winnaar.

Evenepoel had vandaag niet alleen het peloton als tegenstander. Op 28 kilometer van de aankomst moest hij – net als het peloton – noodgedwongen stoppen wegens een autobrand. “Toen ik op de grond ging zitten verloor ik even de hoop. Het was koud maar daar hadden de anderen ook last van. De organisatie heeft de hervatting erg correct geregeld. Ik kreeg mijn 35 seconden terug en kon mijn solo hervatten”, gaat Evenepoel verder.

“In de laatste dertig kilometer was het vaak de wind die op de kop stond, dat maakte het zo lastig. Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik hier gewonnen heb. Ik kan denk ik wel zeggen dat ik weer terug ben.”

De volgende wedstrijd op het programma van Evenepoel is de Brussels Cycling Classics (zaterdag), aanstaande maandag maakt hij zijn opwachting in de Benelux Tour.