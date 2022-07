Remco Evenepoel na indrukwekkende solo: “Wat er vandaag uitkwam, was de frisheid”

Remco Evenepoel won vandaag op indrukwekkende wijze de Clásica San Sebastián. De jonge Belg ging er op een kleine 45 kilometer van de streep alleen van door en werd niet meer gegrepen. “Ik voelde me supergoed vandaag”, zegt Evenepoel in het flashinterview na afloop.

“Ik was superfris”, gaat de renner van Quick-Step Alpha Vinyl verder. “Wat er vandaag uit mijn benen kwam, was de frisheid. Ik voelde me goed en besloot om op de Jaizkibel het tempo te laten opvoeren. Dat was vooraf het plan. Het pakte goed uit. Als je er een harde koers van maakt vanaf daar, is het een lange en zware finale.”

Evenepoel won uiteindelijk met bijna twee minuten voorsprong op de nummer twee, Pavel Sivakov. Maar gemakkelijk was het niet, vertelt hij. “Om hier te komen, in San Sebastián, was heel zwaar, vanwege de wind op kop. Ik kon mijn vermogen hoog houden en bleef zo laag mogelijk zitten met mijn lichaam, om zo aerodynamisch mogelijk te zijn. Daarna ging ik gewoon voluit op de Murgil-Tontorra. Geweldig.”

Het is de tweede keer dat Evenepoel wint in San Sebastián, en dus wint hij ook voor de tweede keer het welbekende Baskische hoedje. “Nu kan ik eentje aan mijn ouders geven en heb ik ook nog eentje voor mezelf”, lacht hij. “Ik ben heel blij met deze zege. Het is een lang trainingskamp geweest. Ik had er zin in om hier te rijden, en het werk van de jongens afmaken is gewoon fantastisch.

“Jannik Steimle deed geweldig werk, vanaf kilometer twintig. Daarna deed Pieter Serry de Jaizkibel vol gas. En alle anderen ook. Het is een teamoverwinning. Wat een seizoen tot nog toe, wat een seizoen.”