Remco Evenepoel na eindzege in Noorwegen: “Heel bemoedigend richting Vuelta”

Remco Evenepoel is blij met de vorm die hij heeft laten zien in de Tour of Norway. De kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl won er drie van de zes etappes en was de beste in het eindklassement. “Het was over het algemeen een heel goede week voor de ploeg”, blikt hij terug.

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

“We kunnen trots op onszelf zijn. Over de manier waarop we gereden hebben en over de Wolfpack-spirit die we elke dag weer hebben laten zien”, vindt Evenepoel. “En op de manier waarop we altijd in onszelf zijn blijven geloven. Het was namelijk mijn eerste race sinds Luik-Bastenaken-Luik, dus ik wist niet hoe het zou gaan.”

Met ritzeges op een aankomst voor puncheurs, in de koninginnenrit en in een vlakke sprint van een elitegroep zal Evenepoel dus blij zijn. “Ik ben op een hoog niveau teruggekeerd van mijn pauze. Dat is bemoedigend, omdat dit het begin is van het tweede deel van het seizoen, en ik op weg ben richting de Vuelta a España.”

Voor de Ronde van Noorwegen sprak WielerFlits uitgebreid met Evenepoel. Dat het een rittenkoers van lager niveau is, maakt hem niet uit. “Eenmaal op de fiets wil ik er het maximale uithalen. Een zege is altijd goed voor het kopje, zeker richting de Ronde van Zwitserland”, aldus Evenepoel, die van de Zwitserse koers ook een groot doel heeft gemaakt.

Wedstrijdprogramma