Remco Evenepoel na 6de plaats in Algarve: “Handgebaar van ongeloof”

Remco Evenepoel eindigde gisteren zesde in de tweede etappe van de Ronde van de Algarve. En daar had de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl achteraf vrede mee, al maakte hij aan de finish een wegwerpgebaar. “Een gebaar van ongeloof”, duidde hij achteraf. “Hoe kan een slotkilometer bergop nu zo hectisch zijn?”

Evenepoel – in de witte trui als beste jongere – moest in de laatste kilometer twee keer zijn stuurmanskunst gebruiken om recht te blijven. Op 350 meter van de streep moest hij in de remmen door een bruusk manoeuvre van het INEOS-duo Hayter-Martinez (zie twitterfragment onderaan), op 75 meter van de aankomst moest hij ook nog uitwijken voor Foss en Higuita, die in elkaar haakten.

“Jammer dat zo’n mooie rit zo moet eindigen”, sprak Evenepoel na afloop voor de camera van VTM. “Mijn handgebaar was er dan ook een van ongeloof, niet van frustratie. “Hoe kan het nu zo hectisch zijn in een slotkilometer op een klim? Ik begrijp niet hoe renners in een sprint bergop in elkaar kunnen haken. Voor hetzelfde geld lopen ze een zware blessure op door hectiek die nergens voor nodig is.”

Dat hij zelf niet had kunnen winnen, voegde hij er eerlijkheidshalve aan toe. “Ik had misschien drie plaatsen dichter kunnen eindigen, maar Gaudu terughalen was me niet meer gelukt.” Evenepoel wist trouwens al na twee kilometer klimmen dat het moeilijk zou worden. “Ik voelde dat de tegenwind de koers lam zou leggen. Ik besloot zoveel mogelijk energie te sparen door in de buik van de groep plaats te nemen.”

“Uiteindelijk was het mijn doel om in de eerste groep te eindigen zonder tijdverlies. Dat is me gelukt.” En daarmee voerde Evenepoel ook het plan van ploegleider Tom Steels uit: energie sparen in functie van de 32 kilometer lange tijdrit op zaterdag. Tussen Vila Real de Santo Antonio en Tavira kan de kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl orde op zaken stellen en voor de tweede keer de Volta ao Algarve op zijn naam zetten.

