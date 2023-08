donderdag 31 augustus 2023 om 17:47

Remco Evenepoel maakt zich nog geen zorgen: “Kon niet over mijn limiet, soms heb je dat”

Remco Evenepoel kreeg donderdag 31 seconden aan zijn broek en verloor de leiderstrui aan Lenny Martinez. Alhoewel de Belg bij de eerste de beste aanval moest lossen op de Pico del Buitre, maakt hij zich zeker nog geen zorgen. “Ik voelde me wel prima.”

“Ik kon gewoon versnellen en ben mijn eigen tempo blijven rijden. Ik had het gevoel dat ik niet all-out kon gaan, dat ik niet over de limiet kon. Soms heb je dat soort dagen. Aan het einde verlies ik maar dertig seconden, het had slechter gekund. Ik kon in de laatste 500 meter nog versnellen.”

Toch geeft Evenepoel aan dat het donderdag net een tikkeltje minder was dan de andere dagen. “Aan het begin van de rit had ik het wel een beetje zwaar. Nadat de rust in het peloton terugkeerde, had ik even zware benen. Laten we hopen dat dit de slechte dag was.”

In het klassement staat Evenepoel nog altijd voor op Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. De Belg staat nu op plek negen, op 2 minuten en 47 seconden van de nieuwe leider Lenny Martinez.