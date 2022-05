Remco Evenepoel lacht na nieuwe overwinning: “Mijn eerste sprintzege”

Remco Evenepoel was goedlachs na alweer zijn derde ritzege in de Ronde van Noorwegen deze week. “Ik ben best wel verrast, want dit is denk ik pas mijn eerste overwinning in een sprint”, zegt hij na afloop.

“Ik kan me nog herinneren dat ik tijdens mijn eerste jaar als prof altijd laatste werd in dit soort sprintjes. Maar de laatste tijd ben ik hier meer en meer op aan het trainen, dat betaalt zich nu uit.”

“We hadden een goede tactiek vandaag”, gaat hij verder. “Josef Cerny heeft geweldig werk geleverd op kop van het peloton. Hij mag vanavond wel een gebakje extra eten.”

“In de slotfase ben ik maar gaan rijden omdat ik zag dat er een groep aan het terugkeren was. Net op tijd kon ik nog een beetje sparen voor een sprint. Dat er iemand nog voorop reed, wist ik niet.”