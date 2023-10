donderdag 19 oktober 2023 om 08:35

Remco Evenepoel keert terug naar plek des onheils: “Goed om dit hoofdstuk af te sluiten”

Remco Evenepoel is teruggekeerd naar de plek waar hij drie jaar geleden een horrorcrash maakte tijdens de Ronde van Lombardije. De renner van Soudal Quick-Step blikt in een nieuwe video op zijn eigen YouTube-kanaal terug op zijn bewuste val in de afdaling van de Muro di Sormano, op 15 augustus 2020.

Evenepoel gunt zijn volgers in de YouTube-video een blik achter de schermen in zijn voorbereiding op de Ronde van Lombardije, maar we zien ook hoe de Belg daags na de Italiaanse klassieker – met zijn vrouw Oumi – naar de afdaling van de Muro du Sormano trekt. In deze afzink maakte hij in 2020 een horrorcrash, waarbij hij zijn heup brak.

“Welk gevoel ik nu heb? Niets speciaals. Het valt wel mee”, reageert Evenepoel op de plek des onheils. “Het voelt wel een beetje vreemd om hier terug te zijn. Ik zal niet zeggen dat ik echt emotioneel ben, want ik heb het al een plaats gegeven. Maar het is natuurlijk niet het leukste gevoel. Het roept nare herinneringen en pijn op.”

Toch heeft zijn bezoek vooral een therapeutische werking. “Maar het is goed om het hoofdstuk af te sluiten. Daarom zijn we hier, om hier 100 procent van te herstellen”, aldus Evenepoel.