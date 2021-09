Remco Evenepoel: “Job gedaan die van mij gevraagd was”

Remco Evenepoel heeft op het WK zijn rol in dienst van kopman Wout van Aert perfect vervuld. “Ik heb me compleet leeggereden. Jammer genoeg levert het geen medaille op, maar de resultaten liegen niet. De sterkste heeft gewonnen.”

“Ik ben kapot”, begon Remco Evenepoel het interview voor de microfoon van Sporza. Evenepoel was dan ook al in de vuurlinie op pakweg 170 kilometer van de finish. “Ongelooflijk hoe vroeg de koers werd opengebroken. Maar we voelden dat de Fransen initiatief wilden nemen. Toen Cosnefroy ging, heb ik niet getwijfeld. Zo zat de rest van de ploeg in een zetel.”

“Toen daarna in Leuven opnieuw gedemarreerd werd, ben ik opnieuw meegegaan. Met het gevoel in het achterhoofd dat Wout zou komen aansluiten. Wanneer dat gebeurde, voelde ik meteen dat ik vol op kop moest rijden. Ook omdat Jasper er ook bij was. Van dan af heb ik me helemaal leeggereden om het gat zo groot mogelijk te maken.”

Evenepoel liet in het midden of hij een superdag had. “Dat is ook moeilijk te zeggen. Ik heb vooral de job gedaan die van mij gevraagd was. Zoveel mogelijk voorin blijven en counteren. Dat was zowel in het voordeel van Wout als van mezelf. Ik denk dat we als ploeg een goede koers gereden hebben, alleen jammer dat dit geen medaille oplevert. Ook voor Jasper, hier in zijn thuisstad.”

“Maar resultaten liegen uiteindelijk niet. De sterkste wint, de tweede en derde sterkste staan mee op het podium. Maar de drie Belgen die in de finale voorin moesten zitten, zaten ook voorin.” Evenepoel benadrukte tot slot dat het door dat vroege openbreken van de koers wel een lastig WK is geworden.