“Remco Evenepoel is een kleine Lance Armstrong”

Ride

Ploegleider Klaas Lodewyck ziet soms een kleine Lance Armstrong in zijn poulain Remco Evenepoel. Lodewyck is binnen Quick-Step-Alpha Vinyl de ploegleider die het meest met Evenepoel werkt. “Het is misschien een verkeerde vergelijking, maar qua karakter zie ik wel overeenkomsten tussen Remco en Lance”, zegt Lodewyck eerlijk in een interview voor het winternummer van RIDE Magazine. Hierin staat een reportage van liefst tien pagina’s over Remco Evenepoel.

“Los van alles wat er in het verleden met Armstrong mis is gegaan, was Lance ook iemand die nooit genoeg kon winnen”, vervolgt Lodewyck. “Als hij ergens aan de start stond, dan wilde hij de beste zijn. Remco heeft dat altijd willen winnen ook. Op de laatste zondagochtend van de Vuelta a España in Madrid begon hij met ons al over het WK in Wollongong te praten. Het is nooit genoeg. Dat geeft ook aan dat hij altijd gedreven is om de beste te zijn en koersen te winnen.”

Een andere overeenkomst met Armstrong vindt Lodewyck dat Evenepoel ook kritiek op zijn persoon gebruikt om zelf nog beter te presteren. “Lance was een killer. Als je tegen zijn schenen schopte, dan trapte hij tien keer harder terug. Meestal deed hij dat op de fiets en soms ook verbaal. Die killersmentaliteit heeft Remco ook. Hij geeft ook vaak antwoord met prestaties op de fiets. Al is Remco in zijn commentaren wel een stuk diplomatieker.”

