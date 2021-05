Remco Evenepoel: “Ik wist niet dat er bonificaties waren toen ik ze pakte”

Remco Evenepoel greep in de tweede etappe van de Giro d’Italia twee bonificatieseconden, maar aanvankelijk wist hij niet dat bij die tussensprint boni’s te verdienen waren. Dat vertelde de Belgische coureur van Deceuninck-Quick-Step voor aanvang van de vierde rit naar Sestola.

Omdat de kopgroep vroeg ingerekend werd, konden de renners in het peloton de bonificaties (respectievelijk 3, 2 en 1 seconde) oprapen. Evenepoel sprintte naar de tweede plek, pakte twee bonusseconden en schoof zo op in het klassement. “Het was een last minute beslissing, samen met Iljo Keisse”, reageert Evenepoel. “Maar niemand streed ervoor.”

“Ik wist eigenlijk niet dat er bonificatieseconden waren te behalen, dus het was echt een beslissing op het laatste moment. Maar ik pakte twee seconden. Dat verandert verder niet veel voor mij, maar ik hoefde er niet veel voor de forceren of ik heb geen krachten verspeeld om die secondes te pakken”, aldus de 21-jarige Belg.

Na drie etappes is Evenepoel de nummer drie in het klassement, op 20 seconden van leider Filippo Ganna. “Ik voel mij goed, ik heb vertrouwen en we zijn veilig door de eerste etappes gekomen. Dat was het belangrijkste”, vertelt Evenepoel.

🎙️ @EvenepoelRemco: “I feel quite ok. I feel confident and we passed the stages safely, so that’s the most important.” Powered by @eolo_it #Giro pic.twitter.com/7p6Ohva18q — Giro d’Italia (@giroditalia) May 11, 2021