Remco Evenepoel: “Ik verdraag extreme warmte beter dan extreme kou”

Remco Evenepoel ziet geen problemen in de hoge temperaturen en luchtvochtigheid in Tokio. In een dubbelinterview met Mauri Vansevenant in Het Laatste Nieuws vertelt de Belg goed tegen de omstandigheden te kunnen: “Mijn vier rittenkoersen won ik vorig jaar allemaal in de hitte. Ik verdraag extreme warmte beter dan extreme kou.”

In de maanden voorafgaand aan de Olympische Spelen reisde Evenepoel ook nog af naar het Bakala Center in Leuven om in een hittekamer alvast te wennen aan de temperaturen. “Ik wilde het eens aanvoelen”, vervolgt hij zijn verhaal. “Uiteraard sluit die test niet honderd procent aan bij wat we hier ervaren. Je zit op de rollen, vangt geen wind, je ‘verdamping’ blijft constant rond je hangen. Maar het was wel lastig. Toen ik die hittekamer nog maar betrad, parelde het zweet al op mijn voorhoofd. Pittig. Maar… voor hetzelfde geld regent het zaterdag, hé.”

Ploeggenoot Vansevenant voegt daar aan toe dat de twee tijdens hun hoogtestage in Livigno probeerden de weersomstandigheden na te bootsen. Hoe dat eruitziet? “Op de warmste dagen zochten we de vallei op, om alvast de temperatuur in Tokio te benaderen. Het zal vooral zaak worden om het lichaam zo koel mogelijk te houden. Probleem is echter dat het Japanse klimaat moeilijk elders is te simuleren. De beste aanpassing gebeurde hier, ter plekke.”

Medaille als doel

Voor de jonge renners van Deceuninck-Quick-Step is een medaille het grote doel. Evenepoel: “We hebben veel mogelijkheden. Wout, Tiesj en Mauri zijn drie superklimmers, Greg is onmisbaar met zijn ervaring. Zelf ben ik een beetje een vraagteken. Ik wissel nog altijd goede dagen met minder goede dagen af. De weg terug na mijn val is lang. Ik ga er de rest van het seizoen de tijd voor nemen, met oog op een stabiel 2022. Moeilijk te zeggen dus hoe ik ik zaterdag zal zijn, maar met dit blok is een medaille mogelijk.”

In dienende rol zal Vansevenant in ieder geval alles voor zijn ploeggenoot doen. “Ik weet wat me te doen staat”, eindigt hij. “Alles geven voor Remco en de drie andere jongens. Zij hebben allemaal al bewezen dat ze het kunnen afmaken. Hopelijk heb ik goede benen om die rol te vervullen.”