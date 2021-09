Remco Evenepoel: “Ik heb er het maximale uitgehaald op dit parcours”

Wout van Aert was na afloop van het WK tijdrijden behoorlijk teleurgesteld, maar Remco Evenepoel straalde dan weer van oor tot oor. De Belg veroverde na een sterke slotfase alsnog een bronzen medaille, achter wereldkampioen Filippo Ganna en Van Aert, en was na afloop erg tevreden.

Evenepoel bleek aan de finish driekwart minuut langzamer dan Ganna, die zijn titel wist te prolongeren, maar de renner uit Schepdaal wist dankzij een sterke slotfase wel kleppers als Kasper Asgreen en Stefan Küng van een medaille te houden. Evenepoel begon met een duidelijke strategie aan zijn tijdrit, zo liet hij na afloop weten aan Sporza. “Ik heb uit de vorige tijdrit op het EK geleerd dat pacen heel erg belangrijk is.”

Duidelijke strategie

“Op het EK ging ik te snel van start en viel zo op een gegeven moment stil. Nu hadden we een duidelijk plan uitgestippeld en dat hebben we vervolgens tot in de puntjes uitgevoerd. Zo was ik nog in staat om te versnellen in de finale. Ik heb er op dit parcours het maximale uitgehaald. Ik ben blij dat ik weer eens kon meestrijden.”

“Vandaag was het belangrijk om telkens dezelfde druk te houden op de pedalen. Er waren namelijk veel lange rechte stukken. Ik was in de laatste kilometers nog in staat om er enkele watts bij te doen. Ik ben echt wel tevreden.” Voor Evenepoel is het alweer zijn tweede medaille op het WK tijdrijden, aangezien hij twee jaar geleden al eens zilver veroverde in Yorkshire.