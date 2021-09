Wout van Aert: “Rationeel gezien moet ik blij zijn, maar dit is het zilver te veel”

Weer zilver. Wout van Aert hoopte vandaag voor eigen volk een gooi te doen naar de wereldtitel in het tijdrijden, maar moest na een zeer spannende strijd zijn meerdere erkennen in Filippo Ganna. Aan de streep bleek het verschil, na meer dan 44 kilometer afzien, net iets meer dan vijf seconden in het voordeel van Ganna.

Van Aert was na afloop in de Sporza-studio toch vooral teleurgesteld. “Er is momenteel niet veel blijheid. Ik werk een goede tijdrit af, maar dit is de zilveren medaille te veel. Ik kan mezelf echter niks verwijten. Ik ben vandaag gewoon op waarde geklopt door Ganna. Hij is nog meer een specialist en eigenlijk moet ik rationeel gezien heel erg tevreden zijn, maar gevoelsmatig… Een tweede plaats, dat is gewoon jammer.”

Van Aert leek aanvankelijk op weg naar de titel, want aan het eerste tussenpunt na goed dertien kilometer was hij nog acht seconden sneller dan Ganna en ook aan het tweede en laatste meetpunt was hij nog nipt sneller dan Ganna. Voor Van Aert is het niet zijn eerste zilveren medaille. Op de voorbije Olympische Spelen pakte hij zilver op de wegrit en ook op het WK van 2020 (zowel in de wegrit als tijdrit) als het voorbije WK veldrijden waren er medailles met een zilveren randje.

Belgische publiek

“Misschien moet ik thuis eens gaan tellen hoe veel medailles ik heb. Of ik doe het beter maar niet, want dan zal ik niet blij worden”, aldus een ietwat cynische Van Aert. Toch heeft de Belg ook wel een beetje genoten van zijn tijdrit. “Het Belgische publiek was vandaag echt fantastisch. Het is zalig om tijdens een tijdrit de hele tijd mensen langs het parcours te zien. Volgende week (tijdens de wegrit, red.) maken we waarschijnlijk dezelfde taferelen mee.”