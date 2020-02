Remco Evenepoel: “Ik draag mijn zege op aan Nikolas Maes” donderdag 20 februari 2020 om 18:33

Remco Evenepoel kwam, zag en overwon tijdens de tweede etappe van de Volta ao Algarve. De renner van Deceuninck-Quick-Step wist op de Alto de Fóia naar de zege te sprinten, waardoor hij ook de leiderstrui overnam van zijn ploeggenoot Fabio Jakobsen. “Ik draag mijn overwinning op aan Nikolas Maes”, zo vertelde de winnaar na afloop.

Maes en zijn vrouw Katrijn Hullaert kregen vorige week een persoonlijk drama te verwerken, aangezien hun zoontje Maurice enkele dagen voor de geplande geboorte overleed. “Sommige dingen in het leven zijn belangrijker dan wielrennen en een overwinning. Ik draag mijn zege op aan Nikolas en zijn vrouw”, betuigt Evenepoel steun aan zijn landgenoot, die ook actief is in de Volta ao Algarve.

De 20-jarige Evenepoel werd voor de start van de Volta ao Algarve al gerekend tot een van de topfavorieten voor de eindzege, maar de Belg lijkt nu helemaal de voornaamste kanshebber op de leiderstrui. “Mijn ploeggenoot João Almeida deed echt geweldig werk in de laatste twee kilometer. Hij wist een hoog tempo te ontwikkelen.”

“Ik voelde dat ik nog wat over had in de finale. Ik heb de afgelopen week hard getraind en het is mooi dat het er nu uitkomt”, aldus Evenepoel, die zijn voorsprong zondag kan vergroten in de afsluitende individuele tijdrit. “Maar er volgt zaterdag nog een belangrijke etappe. We zullen proberen om de leiderstrui te verdedigen. Ik hoop zondag de ronde te winnen.”