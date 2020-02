Remco Evenepoel houdt zich op de vlakte: “Dag per dag bekijken” woensdag 19 februari 2020 om 13:06

Remco Evenepoel wordt door veel mensen naar voren geschoven als een van de topfavorieten voor de eindzege in de Volta ao Algarve, maar de renner van Deceuninck-Quick-Step houdt zich op de vlakte. “Ik ga mijn best doen en dan zien we wel wat eruit komt”, zo vertelt hij vlak voor de start van de openingsetappe naar Lagos.

Evenepoel begon het seizoen met eindwinst in de Vuelta a San Juan en de 20-jarige Belg is ook in de Volta ao Algarve een van de mannen om in de gaten te houden. “Het is een mooie wedstrijd met een mooi parcours. Ik heb een goede voorbereiding gehad met nog een weekje Calpe. Ik weet dat ik goed gewerkt heb, hopelijk komt het er ook uit.”

Evenepoel weigert echter te hoog van de toren te blazen. “Het deelnemersveld is hier sterker dan in San Juan, maar dat is alleen maar mooi. Het is een mooie uitdaging. Ik heb er zin in en we zullen de hele week volle bak koersen. Welke etappes cruciaal zijn? Elke rit is belangrijk, zo hebben we vandaag ook een pittige en gevaarlijke aankomst.”

“Eerst voor Fabio werken”

“Sommige dagen zijn iets belangrijker, maar je kunt elke dag tijd verliezen. Ik ga eerst superhard voor Fabio (Jakobsen, de sprinter van de ploeg, red.) werken, aangezien we vandaag al kans maken op een ritzege. En verder gaan we het dag per dag bekijken.”

Evenepoel krijgt de komende dagen het gezelschap van Jakobsen, Iljo Keisse, Tim Declercq, Yves Lampaert, Florian Sénéchal en thuisrijder João Almeida.