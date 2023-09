zaterdag 2 september 2023 om 14:35

Remco Evenepoel houdt slag om de arm voorafgaand aan zware rit naar Xorret de Catì

Remco Evenepoel oogde voorafgaand aan de achtste etappe in de Vuelta a España ontspannen. De Belg van Soudal Quick-Step hield na zijn tijdsverlies op de Pico del Buitre nog wel een slag om de arm qua verwachtingen. “Het zal allemaal afhangen van de benen.”

“Ik zie een lange start vandaag”, doet Evenepoel zijn verhaal bij onder meer HLN. “Dan gaan we direct naar Vall d’Ebo, waar al direct gaatjes zullen vallen. Als er vijftig man wegrijden, moet ik meezitten om niet hetzelfde te laten gebeuren als een paar dagen geleden. Van mij mag een vlucht wegrijden, maar ik moet wel zorgen dat ik niet in de verdediging kom te rijden.

Vervolgens wordt de Belg gevraagd of hij gaat proberen om tijd terug te nemen. “Het zal afhangen van de benen. Als die al vol zitten door het geweld vooraf, dan zal ik moeten overleven. Als er nog iets in de tank zit, zal ik iets proberen. Met deze natte omstandigheden is het vooral zaak om op de fiets te blijven zitten.”

Evenepoel is na zeven dagen koers nog altijd de beste klassementsrenner in het klassement. Ondanks een mindere dag op de Pico del Buitre koestert de Belg nog een handvol tellen voorsprong op de concurrentie.