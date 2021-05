Remco Evenepoel beperkt schade: “15 seconden is bijna niets, de grote bergen komen nog”

Remco Evenepoel behield in de bergetappe naar Campo Felice zijn tweede plaats in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. De kopman van Deceuninck-Quick-Step kwam vlak voor de laatste gravelstrook nog in de problemen, maar hij herstelde de schade en finishte op tien seconden van Egan Bernal, die een dubbelslag sloeg. “We hebben het maximale eruit gehaald”, zegt hij na afloop.

“De start was heel zwaar met twee beklimmingen, maar de laatste klimmetjes in de etappe voelden niet echt als echte bergen”, blikt Evenepoel terug op de negende etappe. “Alleen de laatste gravenstrook deed echt pijn. Ik hoopte op een zwaardere koers in de finale, maar uiteindelijk ging het goed en hielden we onze goede positie vast. Dat is belangrijk richting woensdag. We hebben het maximale eruit gehaald, omdat ik denk dat veel rennes hebben afgezien.”

‘Helaas net buiten de bonificaties’

In de finale viel Evenepoel even weg van de voorposten in de favorietengroep. “Ik zat op 1,5 kilometer van de finish even slecht gepositioneerd. In de tunnel raakte iemand van INEOS Grenadiers bijna het wiel van Egan Bernal, die vlak voor mij zat. Daardoor verloren we wat plekken, maar dat is ook koers. Daardoor zat ik niet goed bij het begin van de gravelzone. Ik probeerde vervolgens nog wel een paar plaatsen op te schuiven en dat lukte, maar ik eindigde helaas net buiten de bonificatieseconden”, vertelt de nummer vier van de etappe.

“Uiteindelijk verlies ik ‘maar’ tien seconden, en dan nog tien bonificatieseconden”, doelt Evenepoel op zijn achterstand op nieuwe leider Egan Bernal. “Dat zorgt dat ik nu op vijftien seconden sta in het klassement. Dat is bijna niets, als je weet dat de grote bergen nog komen. De ploeg kan trots zijn. Morgen wordt weer een sprintersrit en daarna is de rustdag. Daar zal iedereen blij mee zijn.”