Remco Evenepoel hoopt op sportieve revanche in Ronde van Lombardije

Remco Evenepoel lijkt klaar voor het nieuwe wielerseizoen. De renner van (vanaf volgend jaar) Soudal-Quick-Step heeft de belangrijkste wedstrijden al aangekruist. Zo hoopt de regerende wereldkampioen te schitteren in de Giro d’Italia, maar heeft hij ook een andere Italiaanse koers met rood omcirkeld in zijn agenda: de Ronde van Lombardije.

Evenepoel heeft naar eigen zeggen vier hoofddoelen voor 2023. “De grote doelen voor komend jaar worden de Giro d’Italia, Clásica San Sebastián, het WK tijdrijden en de Ronde van Lombardije”, liet de Belg woensdag vanuit Brussel weten aan Het Nieuwsblad, waar hij de Trofee van Sportverdienste in ontvangst mocht nemen. “Luik-Bastenaken-Luik ligt ook al vast, maar ik weet nog niet in welke vorm ik daar aan de start ga staan.”

“In functie van de Giro moet ik kort voor La Doyenne een lange hoogtestage afwerken en je weet nooit hoe je daar van terugkeert. We zullen dan wel zien hoe ik me voel, maar de focus ligt in eerste instantie op de Giro die twee weken later begint. Het zal sowieso bijzonder zijn om in Luik in mijn regenboogtrui te koersen, waar ik mijn eerste Monument won. Ik ga alles geven wat ik in me heb en als het kan, waarom dan geen tweede keer winnen.”

“Wil een streep trekken onder wat er is gebeurd”

Evenepoel wil komend jaar in meerdere grote wedstrijden schitteren. Na het WK in Glasgow hoopt de nog altijd maar 22-jarige renner nog een laatste keer te pieken naar de Ronde van Lombardije. Evenepoel heeft nog iets goed te maken in de Italiaanse klassieker, nadat hij er in 2020 zwaar ten val kwam in de afdaling van de Sormano. “Dit jaar zag ik het na het WK niet meer zitten om nog door te trekken tot aan de Ronde van Lombardije, dat doel heb ik bewust een jaar vooruitgeschoven, naar 2023.”

“Nu wil ik er me echt op concentreren, met als doel er sportief te presteren en te proberen winnen, maar anderzijds ook met een emotionele reden. Ik wil er een streep trekken onder wat er twee jaar geleden gebeurd is.”