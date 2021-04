Remco Evenepoel: “Heb nog wat werk te doen voor de Giro”

Remco Evenepoel heeft een kleine drie weken voor de start van de Giro d’Italia een update gegeven over zijn aanstaande comeback. De kopman van Deceuninck-Quick-Step bereidt zich momenteel in de Sierra Nevada voor op zijn seizoensdebuut. “Ik heb nog wat werk te doen om mezelf klaar te maken voor de start van de Giro”, zegt hij.

“Ik ben nu mijn laatste trainingskamp aan het doen hier in de Sierra Nevada”, vertelt Evenepoel op social media. “Het waren drie geweldige weken met Fausto Masnada en João Almeida. Het is geweldig om een nieuwe plek te ontdekken en het weer was goed. We hadden maar twee dagen regen, dus daar hadden we geluk mee.”

“Vandaag stond een trainingsrit van drie uur op het programma. In mijn eentje, omdat die andere twee jongens een coronatest moesten doen voor hun komende wedstrijden. Fausto zal de Ronde van Romandië rijden en João start in Luik-Bastenaken-Luik”, legt hij uit. “Ik heb nog wat werk te doen, maar uiteindelijk ben ik gewoon blij om te kunnen fietsen en dat is het belangrijkste.”

Woensdag vliegt Evenepoel terug naar België, waar hij nog een tijdrittest zal doen op de wielerbaan van Gent. Daarbij ligt de focus op de openingstijdrit van de Giro d’Italia en de olympische tijdrit.