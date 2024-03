vrijdag 22 maart 2024 om 08:58

Remco Evenepoel grapt met Matteo Jorgenson en wenst hem succes in klassiekers

Remco Evenepoel heeft op sociale media gedold met Parijs-Nice-winnaar Matteo Jorgenson. De Amerikaan van Visma | Lease a Bike wist eerder deze maand Evenepoel te verslaan in de Koers naar de Zon, om zich nu volledig te focussen op de grote Vlaamse klassiekers. De Belg reageert daar gevat op via Instagram, tot hilariteit van Jorgenson.

“Ik zet mijn klassements-modus uit en mijn klassieker-modus aan”, schrijft Jorgenson op sociale media, voorafgaand aan de E3 Saxo Classic waar hij een van de vele schaduwkopmannen is van Visma | Lease a Bike. Het tekent de veelzijdigheid van de Amerikaan.

Een veelzijdigheid die Evenepoel liever niet ziet, want hij roept Jorgenson op om een keuze te maken. Met een grote knipoog weliswaar. “Kom nooit meer terug in het klassements-modus, alvast bedankt”, grapt hij in een reactie op dat bericht. “Veel succes!”

Het is een reactie die Jorgenson kan waarderen. Hij moet erom lachen, maar reageert ook gevat op de vraag van de kopman van Soudal Quick-Step. “Ik kan niets beloven”, aldus Jorgenson. Overigens gaan Jorgenson en Evenepoel elkaar later dit jaar weer tegenkomen in de Amstel Gold Race en de Tour de France.

