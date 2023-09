zaterdag 9 september 2023 om 12:58

Remco Evenepoel: “Gisteren veel tranen gelaten, maar ik wil nog een rit winnen”

Na de teleurstellende dag van gisteren, besloot Remco Evenepoel niet met de media te praten. Bij de start van etappe veertien maakte hij wel tijd om zijn ambities in het verdere verloop van de Vuelta te duiden. “Er is elke dag een kans voor de vlucht”, zegt hij strijdvaardig aan de microfoon van Sporza.

Ook een dag later had Evenepoel nog geen verklaring voor zijn mindere dag in huis. “Het was een volledige offday. Misschien stapelde de vermoeidheid zich op na een lang seizoen, waarin ik hard heb gewerkt om mijn doelen te behalen. Ik ben drie maanden weg geweest voor de Giro, even lang voor deze Vuelta. Misschien heeft dat zijn tol geëist gisteren. Ook mijn rustpols is hoger dan normaal. Misschien is mijn herstel minder dan tijdens de eerste week of is er iets aan het broeien.”

Hoe kan de wereldkampioen tijdrijden zich dan nog opladen voor de komende dagen, nu hij in het klassement geen rol van betekenis meer kan spelen? “Gisteren was het heel moeilijk om de motivatie te vinden. Ik heb veel tranen gelaten, veel zitten twijfelen. Maar ik heb gelukkig goede ploegmaats, vrienden en familie rond mij die me blijven motiveren.”

“Er zijn nog genoeg kansen om een rit bij te pakken, voor mezelf en ploeg”, aldus Evenepoel, die eerder al etappe drie naar Arinsal op zijn naam schreef. “We gaan er nog vol voor gaan. Ik kan de teleurstelling voorlopig nog geen plaats geven, omdat ik me echt nog wil concentreren op de komende acht ritten. Er kan elke dag een kans voor de vlucht zijn. Dat is wel een nieuwe manier van koersen voor mij.”