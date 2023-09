vrijdag 1 september 2023 om 16:22

Remco Evenepoel: “Gisteren hebben we als ploeg een fout gemaakt”

Remco Evenepoel heeft aangegeven dat Soudal Quick-Step de zesde rit in de Vuelta fout heeft aangepakt. Volgens de Belgische kampioen was de ontsnapping te groot en was het geen goede situatie. “Het was niet de beste dag voor ons.”

“Het plan ging niet perfect. De ontsnapping was gewoon echt te groot. Daar hebben we een fout gemaakt”, vertelde Evenepoel voor de start van rit zeven aan Eurosport. “Daarna had ik zelf gewoon niet de benen om de renners van Jumbo-Visma (Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, red.) te volgen.”

Evenepoel kon echter de schade beperken en verloor maar een halve minuut. “Het kon veel erger aflopen. Vannacht heb ik ook goed geslapen, ik ben minder vermoeid opgestaan dan gisteren. Ik had dus gisteren duidelijk een slechte dag. Nu zijn ook mijn ploeggenoten weer beter. Ze zijn terug op niveau, dus het kan alleen maar beter worden nu.”