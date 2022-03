Remco Evenepoel: “Ganna is gewoon een specialist in dit soort tijdritten”

Remco Evenepoel hoopte eigenlijk een gooi te doen naar de blauwe leiderstrui, maar in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico bleek niemand opgewassen tegen wereldkampioen Filippo Ganna. Toch deed Evenepoel met een tweede plaats, op elf seconden van ritwinnaar Ganna, uitstekende zaken met het oog op de eindzege.

De 22-jarige Belg van Quick-Step Alpha Vinyl hoopte voor de start de tijdrit te winnen, maar was na afloop ook nuchter in zijn commentaar. “Als je start in een tijdrit moet je altijd geloven dat je kan winnen”, citeert Het Nieuwsblad. “Ik heb alles gegeven en ik kon het vooropgestelde schema volgen. Ik hoopte dat het genoeg zou zijn voor de zege, maar Filippo is gewoon een specialist in dit soort tijdritten.”

“Ik was de beste van de rest”, is dan ook zijn conclusie. “Het is een goede stap in mijn ontwikkeling dat ik met mijn gestalte en gewicht al zo dicht kan eindigen in korte tijdritten. Ik kan haast niet gelukkiger zijn.” Met het oog op de eindzege deed Evenepoel namelijk uitstekende zaken, al is het verschil met fopfavoriet en titelverdediger Tadej Pogačar amper zeven seconden.

Over Pogačar: “Ik hoop hem stiekem het vuur aan de schenen te leggen”

Evenepoel is realistisch als het gaat over de eindoverwinning. “Als ik deze Tirreno wil winnen, moet ik gewoon hopen dat hij eens een verschrikkelijk slechte dag heeft”, lacht de renner uit Schepdaal. “Hopelijk hebben we allebei deze week niet te veel pech en kunnen we er vooral een mooi duel van maken. Ik bekijk het dag per dag. Al hoop ik stiekem hem het vuur aan de schenen te leggen.”