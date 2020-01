Remco Evenepoel gaat van start in Giro d’Italia

Remco Evenepoel staat in mei aan de start van zijn eerste grote ronde. De jeugdige coureur gaat met Deceuninck-Quick-Step mee naar de Giro d’Italia.

Evenepoel ziet in de Giro d’Italia een perfecte wedstrijd om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen, zijn hoofddoel voor 2020. “Ik kijk er erg naar uit”, vertelt hij enthousiast. “Het zal een grote ervaring worden. Ik ben benieuwd hoe ik alles zal verteren en dat ik er goede herinneringen aan over zal houden.

De Giro d’Italia gaat op 9 mei van start in het Hongaarse Boedapest met een tijdrit.

There is always a first time!😉| C’è sempre una prima volta! 😉#Giro @EvenepoelRemco @deceuninck_qst pic.twitter.com/YB8bT93QpC

— Giro d’Italia (@giroditalia) January 10, 2020