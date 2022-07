Remco Evenepoel en Mikkel Honoré kopmannen in Clásica San Sebastián

Remco Evenepoel deelt het kopmanschap in de Clásica San Sebastián bij Quick-Step-Alpha Vinyl dit weekend met Mikkel Honoré. Evenepoel mag zich oud-winnaar noemen van de Baskische klassieker, terwijl Honoré vorig jaar derde werd in San Sebastián. Wereldkampioen Julian Alaphilippe ontbreekt, nadat hij deze week positief testte op het coronavirus in de Ronde van Wallonië.

“Clásica San Sebastián is een mooie, maar ook zware wedstrijd”, vertelt ploegleider Wilfried Peeters. “Remco won de koers in zijn eerste profjaar en Mikkel kwam vorig jaar heel dicht bij de overwinning. Die twee, samen met onze andere jongens, zullen een sterke ploeg vormen met de ambitie om er een goed resultaat uit te slepen.”

Evenepoel, die terugkeert in koers na een hoogtestage in Livigno, en Honoré worden in het Baskenland vergezeld door Mattia Cattaneo, James Knox, Fausto Masnada, Pieter Serry en Jannik Steimle. De Clásica San Sebastián wordt komende zaterdag verreden en zal beslist worden op de Jaizkibel (8,3 km aan 5,3%), de Erlaitz (3,8 km aan 10,6%) en de Murgil Tontorra (1,8 km aan 11,5%).