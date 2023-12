zondag 10 december 2023 om 19:17

Remco Evenepoel en Lotte Kopecky zijn Belgisch Sportman en Sportvrouw van het Jaar

Remco Evenepoel en Lotte Kopecky zijn zondag in de schijnwerpers gezet en gekozen als Sportman en Sportvrouw van het Jaar in België. Voor Evenepoel is het de derde keer dat hij deze prijs wint, na 2019 en 2022. Kopecky is pas de eerste wielrenster ooit die deze prijs pakt.

Naast zijn overwinning op het WK tijdrijden in Glasgow won Evenepoel dit jaar ook Luik-Bastenaken-Luik en meerdere etappes in de Vuelta a España. Hij kreeg op het Sportgala duidelijk meer stemmen (721) dan snookeraar Luca Brecel (424) en schaatser Bart Swings (343). Jasper Philipsen was vijfde, Arnaud De Lie achtste en Wout van Aert tiende in de stand.

De laatste vijf jaar werd er altijd een wielrenner Sportman van het Jaar. Naast de drie zeges van Evenepoel was dat ook Wout van Aert, in 2020 en 2021.

Lotte Kopecky

Bij de vrouwen won nog nooit een wielrenster de prijs Sportvrouw van het Jaar, tot dit jaar. Lotte Kopecky moest er onder meer het WK op de weg, twee keer WK-goud op de baan en de Ronde van Vlaanderen voor winnen. Zij kreeg maar liefst 961 stemmen en won daarmee voor basketbalster Emma Meesseman (651) en kunstschaatsster Loena Hendrickx (348).

Alec Segaert werd verkozen tot Belofte van het Jaar nadat hij in 2023 goud won op het EK tijdrijden bij de beloften en zilver greep op het WK tijdrijden voor beloften. Kenny De Ketele werd tweede in de strijd om de titel Coach van het Jaar, na basketbalcoach Rachid Meziane.