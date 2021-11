Remco Evenepoel eindigt zesde in Amerikaanse gravelwedstrijd

Remco Evenepoel is gisteren zesde geworden in de Belgian Waffle Ride, een gravelwedstrijd in de Verenigde Staten. De 21-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step reed niet de langste afstand op het evenement, de 178 kilometer, maar de 111 kilometer.

Evenepoel finishte na vier uur en drie minuten, waarmee hij dertien minuten langer deed over de gravelwedstrijd dan de eerste aan de finish, de Amerikaanse transgender-atlete Molly Cameron. Mattia Cattaneo, de Italiaanse ploeggenoot van Evenepoel bij Deceuninck-Quick-Step, kwam als achtste over de streep.

Evenepoel was voor een sponsortrip al in de Verenigde Staten en voegde daar dus ook nog de gravelwedstrijd in Kansas City aan toe. De vice-Europees kampioen en eindwinnaar van de PostNord Danmark Rundt en de Baloise Belgium Tour heeft enkele sponsorverplichtingen bij de fietsenfabrikant van zijn ploeg, bij Specialized in Californië.