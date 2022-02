Remco Evenepoel: “Een droom om zo aan het seizoen te beginnen”

Remco Evenepoel gaat ook na de tweede etappe van de Ronde van Valencia aan de leiding in het algemeen klassement. De Belg had ook vandaag weer wat te vieren, aangezien zijn ploegmaat Fabio Jakobsen naar de zege wist te snellen. “Het is een droom om zo aan het seizoen te beginnen”, concludeert Evenepoel na afloop.

In de finale was het nog oppassen geblazen, aangezien meerdere renners tegen de vlakte gingen. Evenepoel wist de rit echter wel zonder kleerscheuren door te komen. “De laatste afdaling was technisch en ook vrij glibberig. We besloten dan ook de kop te pakken, dat was het plan. Het idee was vervolgens om met nog drie kilometer te gaan vol door te trekken, tot aan de rotondes”, citeert VeloPro.fr.

Evenepoel nam plaats in de sprinttrein en wist in de laatste kilometers nog een enorme kopbeurt voor zijn rekening te nemen in dienst van Jakobsen. “Ik had voor de start al tegen de jongens gezegd dat ik zou helpen in de finale. We zaten misschien iets te vroeg op kop, maar uiteindelijk bleek dat wel een perfecte situatie. Achter ons was er namelijk een grote val. Het is belangrijk om op dat soort smalle en technische wegen vooraan te blijven. Dat is ook het meest veilig.”

Eerst Evenepoel, nu Jakobsen: Quick-Step Alpha Vinyl had niet beter aan de Ronde van Valencia kunnen beginnen. Evenepoel: “Het is echt geweldig. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen. We verdienen deze overwinning, als je ziet hoe we vandaag hebben gereden.”