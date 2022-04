Remco Evenepoel duidelijk over eventuele Tourdeelname: “Dat gaan we niet doen”

Julian Alaphilippe kwam in Luik-Bastenaken-Luik zwaar ten val en liep daarbij de nodige blessures op. Het is zodoende nog niet zeker of de Fransman op tijd klaar gaat zijn voor de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel, die te gast was bij het Belgische televisieprogramma Extra Time Koers, kreeg de vraag voorgelegd of hij de wereldkampioen eventueel zou vervangen in de Tour. “Nee, dat gaan we niet doen”, antwoordde de 22-jarige renner resoluut.

“We hebben daar zelfs nog niet over nagedacht en dat zal ook niet echt meer gebeuren”, aldus Evenepoel. “De planning ligt vast. Klaas (Lodewyck, ploegleider, red.) zei in een interview nog dat we vorig jaar de fout gemaakt hebben om de plannen te veel te veranderen en te wisselen. We behouden de strakke planning met de gepaste hoogtestage en de Vuelta.”

Evenepoel gaat dus gewoon naar de Ronde van Spanje, die op 19 augustus start in Utrecht. De kersverse winnaar van Luik-Bastenaken-Luik zal tot die tijd echter niet stilzitten. Hij zal de nodige wedstrijden rijden. “De Ronde van Noorwegen, de Ronde van Zwitserland, het Belgisch Kampioenschap en dan een hoogtestage. Daarna volgen de Clásica San Sebastián, de Ronde van Burgos en dan de Vuelta. Het heeft ook niet veel zin om de planning nog te veranderen, want alle koersen die ik gereden heb waren heel intensief. Van Valencia tot Luik, alles was met heel hoge gemiddelde wattages en hartslagen. Ik heb nu rust nodig.”

Ronde van Lombardije

Nu Evenepoel LBL heeft gewonnen, kijkt hij ook alweer verder naar andere monumenten. “De Ronde van Lombardije”, zegt hij, gevraagd naar de koers die hij ooit nog zou willen winnen. In 2020 had de renner van Quick-Step Alpha Vinyl nog een zware crash in de Italiaanse klassieker, waarna hij lang moest revalideren. “Niet als revanche ofzo, maar omdat dat toch een parcours is dat je kan vergelijken met Luik. Nog iets lastiger zelfs, dus daar ga ik nog iets sterker voor moeten worden. Maar vooral de symboliek om daar nog te winnen zou mooi zijn.”